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Украина с начала войны потеряла несколько крупных объектов энергоинфраструктуры, - Минэнерго

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Украина, Среда 06 апреля 2022 09:56
Украина с начала войны потеряла несколько крупных объектов энергоинфраструктуры, - Минэнерго Фото: министр энергетики Герман Галущенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Украина с начала войны потеряла несколько крупных объектов энергетической инфраструктуры. Часть из них разрушена, часть - под временным контролем оккупантов.

Об этом министр энергетики Герман Галущенко сказал в интервью РБК-Украина.

"Я не буду говорить о разрывах и повреждениях сетей - электрических и газовых. Скажу в целом о крупных объектах. Ключевое - Луганская ТЭЦ, которую мы потеряли. Она на территории, которая временно контролируется оккупантами", - сказал он.

Кроме того, полностью уничтожена Ахтырская ТЭЦ - туда попали две авиабомбы. К сожалению, погибли люди, поскольку было прямое попадание в машинный зал. Черниговская ТЭЦ, куда тоже неоднократно были попадания, рассказал Галущенко.

"Оккупирована Каховская ГЭС. Ну и Запорожская АЭС до сих пор под контролем оккупантов. И, конечно же, нефтяная инфраструктура. Вы видите, что они уничтожают нефтебазы, Кременчугский НПЗ", - добавил министр.

По его словам, есть шахты, которые уже нельзя восстановить. "Происходит их затопление, и возможности вернуть их к работе нет. Это шахта "Золотая" в Луганской области, а также "Тошковская", которая находится в этом же регионе - они попали под сильные обстрелы, из-за которых прервалось электрообеспечение. "Южнодонбасская" первая. Пока не работает шахта "имени Сургая" - люди сидят в бомбоубежищах, и у них нет возможности подняться. Все остальные работают. Но добыча немного уменьшилась из-за проблем с логистикой", - сказал он.

Что касается газовых месторождений - есть повреждения на Олышевском месторождении в Черниговской области. "Добыча газа в общем упала где-то на 15%, а угля на госшахтах - до 30%", - сообщил министр.

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