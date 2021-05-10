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Украина не может импортировать ток из России и рассчитывать на новые санкции США, - нардеп

Новина українською → Киев, Понедельник 10 мая 2021 11:02
Украина не может импортировать ток из России и рассчитывать на новые санкции США, - нардеп Фото: Валентин Наливайченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украине не стоит рассчитывать на усиление давления США на Россию, пока НКРЭКУ лоббирует закупку электрической энергии у страны-агрессора.

Об этом заявил народный депутат Валентин Наливайченко в Facebook.

"Как может НКРЭКУ лоббировать закупку тока в России и финансировать агрессора в то время, как США активно противодействуют строительству "Северного потока - 2" и давят на европейских партнеров?! Уже второй миллиард гривен Украина платит за российское и белорусское электричество. Так быть не может", - заявил Наливайченко.

Он подчеркнул, что пока Украина импортирует ток из России и Беларуси также под угрозой дальнейшее сотрудничество с США в сфере энергетики.

"Третий и чрезвычайно важный вопрос, который озвучила американская делегация: энергетика. Сотрудничество будет. Но сначала следует убрать российский лоббизм с энергосектора", - подчеркнул нардеп.

По словам политика, в США хорошо проинформированы о коррупционных схемах НКРЭКУ, связанных с импортом российского тока.

"И украинской власти стоит это учитывать. Скрыть от союзников коррупционные и лоббистские схемы никак не удастся", - подытожил нардеп.

Напомним, Украина возобновила импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года.

С начала года импортировано более 600 млн кВт часов на 1 млрд грн.

15 апреля Верховная рада одобрила законопроект о запрете импорт тока из России и Белоусе, предоставив НКРЭКУ полномочия ограничивать доступ к межгосударственным сечениям.

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