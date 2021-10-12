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Украина и Евросоюз подписали еще два соглашения: детали

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Киев, Вторник 12 октября 2021 12:29
Украина и Евросоюз подписали еще два соглашения: детали Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

На саммите Украина-ЕС стороны, кроме соглашения о едином авиационном пространстве, подписали еще два соглашения. Теперь Киев присоединится к двум программам - "Горизонт Европы" и "Креативная Европа".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг президента Владимира Зеленского.

"Сегодня кроме соглашения о едином авиационном пространстве мы подписали и ряд других важных соглашений. В частности, об участии Украины в программах "Горизонт Европы" и "Креативная Европа". Я искренне благодарен лидерам институций Европейского союза за сегодняшнюю встречу", - заявил Зеленский.

Отметим, "Горизонт Европа" - это запланированная на 7 лет научно-исследовательская программа ЕС с финансированием около 100 млрд евро. Средства выделяются на исследования и инновации в 2021 - 2027 годах. Целью программы является решение глобальных проблем и содействие промышленной модернизации. В том числе предотвращение изменения климата, достижение целей устойчивого развития и повышение конкурентоспособности европейских товаров.

Что касается программы "Креативная Европа", то ее целью является развитие сектора культурных и креативных индустрий в странах Европы, усиление конкурентоспособности европейской аудиовизуальной продукции, а также обеспечение продвижения и защиты культурного и языкового разнообразия.

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