Украина и ЕС создадут "подушку безопасности" для высокотехнологичной промышленности

Фото: Олег Кирилюк (facebook.com/Олег Кирилюк)

Кирилюк встретился с экономическим геологом Еврокомиссии

Украинские геологи вместе с европейскими коллегами заинтересованы в сотрудничестве по внедрению совместного проекта SCREEN. Об этом стало известно во время встречи главы Госгеонедр Олега Кирилюка и экономического геолога Еврокомиссии профессора Гюнтера Тиеса, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Госгеонедр.

Экономический геолог из Австрии в ходе встречи рассказал, что заставило его приехать в Украину. По его словам, на сегодня существует проблема поставок критического сырья для нужд промышленности стран ЕС.

"На сегодня Европа на 100% зависит от импорта ниобий-танталовых руд и еще ряда других редкоземельных полезных ископаемых. Накануне моего визита Европейская комиссия провела анализ потребностей сырьевого рынка для всей Европы, и мы пришли к выводу, что для экономики ЕС потребность номер один - в критическом сырье, которое есть в Украине. Сотрудничество с вашей страной в рамках проекта SCREEN очень важно для ЕС, ведь сырье, которое мы хотим поставлять из Украины, сможет сделать независимым ЕС от Китая", - отметил Тиес.

Как отмечается, ключевые импортеры, такие как Китай, Монголия, Бразилия и Австралия, на перманентной основе вводят различные ограничения для европейских инвесторов, включая дополнительные налоги, ембраго, препятствующих созданию непрерывной цепочки поставок критического сырья для промышленного сектора ЕС.

Руководитель украинского ведомства ответил, что Украина заинтересована в развитии международного сотрудничества с европейскими специалистами.

"Госгеонедра готовы к сотрудничеству с европейскими партнерами. Евросоюзу следует скорее обращать внимание на нашу страну, ведь после открытия геологических данных, нашими полезными ископаемыми очень интересуются страны Азии, в частности Китай, Япония и другие. Наша основная просьба в сотрудничестве с вами – это привлечение специализированных предприятий для получения современных экологически чистых, энергоэффективных технологий добычи и переработки, которые станут значительным толчком для развития украинских и европейских отраслей промышленности, которые смогут объединить наши производственные учреждения, тем самым обеспечивая потребности в медицине, аэрокосмической, автомобильной и других стратегических отраслях", - заявил Кирилюк.

В конце встречи профессор добавил, что в случае успешного начала реализации указанного проекта, данная практика будет распространена на другие месторождения, что позволит Украине наладить тесные экономические связи с Европой, что приведет к созданию благоприятного инвестиционного климата и повысит доходную часть бюджета Украины.

"Надеемся, что благодаря внедрению данного проекта наша служба получит вполне реальные шансы стать членом Европейского геологического сообщества в рамках распространения геологической информации по минеральным ресурсам Украины и представляя интересы Украины в ЕС", - сказал Кирилюк.

Как известно, SCREEN – это экспертная сеть ЕС, которая охватывает всю цепочку создания стоимости для настоящего и будущего критически важного сырья. Горнодобывающая промышленность играет важнейшую роль в экономике страны.

Украина входит в число ведущих минерально-сырьевых государств мира. Основа развития данной отрасли отражается в законе Украины от 21 апреля 2011 года №3268-VI "Об общегосударственной программе развития минерально-сырьевой базы Украины до 2030".