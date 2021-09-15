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Украина может дать будущей базе NASA на Луне системы жизнеобеспечения

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Киев, Среда 15 сентября 2021 09:49
Украина может дать будущей базе NASA на Луне системы жизнеобеспечения Фото: глава Госкосмоса Владимир Тафтай (facebook.com/DKAUkraine)
Автор: Анастасия Рокитна

Украина может предложить несколько разработок для поддержания жизнедеятельности будущей обитаемой базы NASA на Луне. У Украины большой объем разработок.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью главы Госкосмоса Владимира Тафтая изданию "Левый берег".

По его словам, "у нас достаточно большой объем разработок, которые очень важны для обеспечения функционирования лунного поселения".

"Из того, о чем я могу говорить, мы можем предложить, например, системы жизнеобеспечения, аккумулирования энергии на Луне", - сказал руководитель ГКАУ.

В случае необходимости Украина должна адаптировать свое законодательство, "чтобы оно способствовало, а не мешало" широкой интеграции Украины в глобальные космические проекты и программы, сообщил Тафтай.

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