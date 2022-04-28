Украина будет защищаться любым способом, в частности ударами по складам и базам убийц, - Подоляк
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ссылаясь на слова госсекретаря США Энтони Блинкена заявил, что Украина должна сама решать, наносить ли удары по военным объектам врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника.
"Россия напала на Украину и убивает мирных граждан. Украина будет защищать себя любым способом, в том числе ударами по складам и базам убийц", - написал Подоляк.
Также он добавил, что мир это право признает.
Ранее мы сообщали, что Подоляк назвал главные "достижения" россиян в войне против Украины.
Напомним, война РФ против Украины продолжается 64-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!