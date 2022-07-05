Украинская делегация впервые приняла участие в параде ко Дню независимости в Вашингтоне
Украинская делегация впервые приняла участие в параде в честь Дня независимости США, который проходил в Вашингтоне. Празднование в столице длится целый день и начинается с шествия по центральной улице города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".
В параде, организованном Национальной парковой службой США, приняли участие оркестры, военные подразделения, известные творческие коллективы. Украинская делегация несла впереди большой национальный флаг, а также банеры с благодарностью Соединенным Штатам за поддержку.
В параде приняли участие представители танцевального коллектива "Карпатия", детской организации "Пласт", команда посольства Украины в США и общественные организации, среди которых были представлены United Help Ukraine и US Ukraine Аctivists.
Празднования Дня независимости США в Вашингтоне завершает праздничный фейерверк на главной аллее столицы. Обычно фейерверк в столице приходят посмотреть более 700 000 человек.
Фото: украинская делегация на марше в Вашингтоне ("Голос Америки").
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