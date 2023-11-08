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Угорщина погрожує блокувати вступ України до ЄС: чому такий ультиматум абсурдний

Київ, Середа 08 листопада 2023 14:25
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Угорщина погрожує блокувати вступ України до ЄС: чому такий ультиматум абсурдний Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (facebook com orbanviktor)
Автор: Наталія Юрченко

Угорщина погрожує, що буде блокувати переговори про вступ України до ЄС. Проте такий ультиматум Будапешту є абсурдним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій у Telegram.

Влада Угорщини шантажує Україну тим, що блокуватиме переговори про вступ до ЄС, якщо не будуть виконані її вимоги щодо українського мовного законодавства.

Попри заяви Будапешту, забезпеченню мовних і культурних потреб угорців в Україні нічого не загрожує. Україна прийняла закон про нацменшини, який навпаки додатково розширює можливості самореалізації угорців в Україні.

Зазначається, що єдину загрозу для угорців Закарпаття становить російська агресія. Але Угорщина продовжує підтримувати дружні відносини з Москвою і намагається скористатися протистоянням РФ і Заходу.

"У 2022 році Європарламент оголосив, що Угорщина тимчасово не може вважатися функціональною демократією через дії уряду Віктора Орбана. Водночас Україна активно проводить реформи і отримала статус кандидата на членство в ЄС", - йдеться у повідомленні.

При цьому єврокомісар з питань бюджету і адміністрування Йоганнес Ган зазначає, що Угорщина не зможе постійно шантажувати Україну правом вето, бо Єврокомісії є механізм прийняття необхідних рішень і без Угорщини.

Україна розпочне переговори про вступ до ЄС

Сьогодні, 8 листопада, Європейська комісія рекомендувала Раді ЄС розпочати переговори з Україною про вступ. На цьому ж етапі знаходиться і Молдова.

За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, Україна вже виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС. Проте Київ повинен і далі продовжувати реформи.

Також Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори про вступ з Молдовою, а Грузії надати статус кандидата на вступ за умови виконання деяких рекомендацій.

Більш детально про рішення Європейської комісії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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