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Угорщина пішла на радикальний крок, щоб врятувати АЕС від обміління Дунаю

14:06 15.08.2026 Сб
2 хв
АЕС вже працює далеко не на повній потужності через проблеми з охолодженням
aimg Марія Науменко
Угорщина пішла на радикальний крок, щоб врятувати АЕС від обміління Дунаю Фото: обмілілий Дунай на тлі посухи в Угорщині (Getty Images)
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Обміління Дунаю поставило під загрозу роботу АЕС "Пакш", яка дає значну частину електроенергії Угорщини. Влада вже вживає термінових заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Після того, як влада Угорщини розпочала затоплення двох барж, рівень води в Дунаї почав підніматися. Такий крок має допомогти забезпечити подальшу роботу АЕС "Пакш" і не допустити її повної зупинки.

Прем’єр-міністр Петер Мадяр повідомив, що рівень води біля насосної станції АЕС "Пакш" уже зріс приблизно на один сантиметр.

Окрім затоплення барж, працівники споруджують підводний бар'єр. Його завданням буде сповільнити течію Дунаю та допомогти підняти рівень води до показників, необхідних для охолодження реакторів.

Очікується, що протягом дня до цієї ділянки доставлять близько 5 тисяч метричних тонн каміння.

Причиною проблеми стала тривала посуха на тлі хвиль спеки, які охопили Європу. Через високі температури водойми міліють, а скорочення стоку Дунаю створює додаткові труднощі для атомної енергетики.

АЕС працює лише на чверть потужності

АЕС "Пакш" виробляє близько 40% електроенергії Угорщини. Її максимальна потужність становить близько 2 тисяч мегаватів, однак зараз станція виробляє лише 485 мегаватів.

За прогнозами, на початку наступного тижня рівень Дунаю може впасти настільки, що доведеться вимкнути одну з двох турбін, які наразі продовжують працювати. Якщо вода опуститься ще нижче, під загрозою опиниться робота всієї станції.

Повна зупинка АЕС змусить Угорщину збільшити імпорт електроенергії, особливо у вечірні години. Крім того, це призведе до значних фінансових втрат.

За оцінками компанії Magyar, утримання АЕС "Пакш" у неробочому стані коштуватиме щонайменше 50 млрд форинтів, або близько 159 млн доларів, на місяць. У цю суму не входять можливі збитки підприємств через обмеження постачання електроенергії.

Проблема з низьким рівнем води вже позначилася й на атомній енергетиці інших країн регіону. На початку цього тижня Румунія зупинила АЕС "Чернавода", яка розташована нижче за течією Дунаю.

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