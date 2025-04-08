Угода про надра між Україною та США. Що говорять сторони про перспективи її підписання

Україна та США продовжують роботу над угодою про корисні копалини. Цього тижня українська делегація має зустрітися з американськими партнерами для обговорення деталей нового проєкту документа.

Більше про позиції сторін щодо угоди про надра, - в матеріалі РБК-Україна .

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Угода про надра: головне

Україна і США обговорюють співпрацю в галузі корисних копалин з лютого.

Спочатку планувалося підписання рамкової угоди. Вона передбачала створення інвестиційного фонду, куди Україна спрямовуватиме кошти, отримані від продажу своїх мінеральних ресурсів. Проте через суперечку лідерів країн Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Овальному кабінеті угода не була укладена.

Наприкінці березня Вашингтон запропонував новий варіант документа. Зміст офіційно не було оприлюднено, однак президент Зеленський розповів, що нова угода вже є повноцінною, а не рамковою, та потребуватиме ратифікації Верховною Радою.

Представники обох країн почали перемовини щодо умов угоди. 4 квітня відбулася онлайн-зустріч технічних команд, а цього тижня українська делегація вирушить до США для узгодження деталей меморандуму.

Зазначимо, що після отримання Україною від США нового проєкту угоди про копалини у ЗМІ з'явилися деталі документа, які стали предметом активних обговорень.

Зокрема, викликали резонанс положення про отримання Вашингтоном доступу до широкого переліку українських природних ресурсів (не тільки рідкісноземельних мінералів, але газу і нафти). Також передбачається переважний контроль США над фондом інвестицій та реконструкції. Крім того, в тексті, який опинився у розпорядженні журналістів, зазначено, що Україна зобов’язується компенсувати американській стороні вартість усієї допомоги, наданої після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Більш детально про те, що запропонували Україні США у новому проєкті угоди про копалини, йдеться в окремому матеріалі РБК-Україна.

Що говорять в Україні

Реагуючи на новий варіант угоди від Штатів, президент України Володимир Зеленський заявив, що у документі містяться деякі деталі, які раніше вже відкидали обидві сторони, і спочатку його мають вивчити юристи.

"Якщо будуть якісь ті чи інші ризикові речі для нас, то безумовно я буду все це комунікувати без секретів. В принципі я вважаю, що головні базисні речі були окреслені в рамковій угоді, на що ми готові були іти", - заявив Зеленський.

Також глава держави наголосив, що українська сторона не буде підписувати угоду, якщо вона передбачатиме будь-який борг України перед США. За його словами, угоду не буде підписано і в тому разі, якщо вона загрожуватиме членству України в Євросоюзі.

Наприкінці минулого тижня Зеленський повідомив, що Україна відправить до США технічну групу для переговорів з американськими партнерами. Але спочатку команда має представити йому напрацьовані пункти угоди, які "відображають справедливість для України".

Вчора віцепрем'єр-міністр, очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко підтвердила, що українська делегація вирушить до Вашингтону цього тижня для переговорів щодо угоди про надра. До складу делегації увійдуть представники міністерств економіки, закордонних справ, юстиції та фінансів.

Свириденко зазначила, що Україна прагне узгодити вибір проектів, законодавчу базу та механізми довгострокового інвестування. При цьому за її словами, нинішній варіант угоди не є остаточною версією.

"Те, що ми маємо зараз, - це документ, який відображає позицію юридичної групи Мінфіну США. Це не остаточна версія, це не спільна позиція", - сказала Свириденко.

В інтерв'ю Associated Press очільниця Мінекономіки уточнила, що наразі існує більш деталізований документ, що описує створення інвестиційного фонду для відновлення України від наслідків російської агресії.

Так, в останній версії проєкту викладено ідеї американських радників щодо структури та функціонування фонду. Однак залишається невизначеність щодо ролі України в його управлінні.

Аналітики, які ознайомилися з документом, вважають, що участь Києва в управлінні фондом буде мінімальною. Саме це Україна сподівається оскаржити на майбутніх переговорах, спираючись на попередньо узгоджену рамкову угоду, пише АР.

Посадовиця також висловила думку, що робота над попереднім меморандумом "показала, що обидві команди здатні досягти цих цілей і домовитися про умови, прийнятні для обох сторін".

"Ми дуже зосереджені на тому, щоб остаточний проект угоди після переговорів повністю відповідав нашим стратегічним інтересам", - зазначила вона.

За словами Свириденко, Україна має визначити свої "червоні лінії" та основні принципи для майбутніх переговорів.

"Це знаменує собою новий етап у відносинах зі Сполученими Штатами - етап, який вимагає досвіду в багатьох сферах. Зрештою все вирішиться в ході переговорів", - наголосила віцепрем'єр-міністр.

Позиція США

У США заявляють про готовність угоди зі своєї сторони та водночас за останні тижні кілька разів звинувачували Україну у намаганнях її зірвати.

31 березня очільник Білого дому Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський хоче відмовитися від ​​угоди щодо корисних копалин.

"Він намагається відмовитися від угоди стосовно рідкісноземельних елементів, і якщо він це зробить, у нього виникнуть проблеми, великі, великі проблеми", - сказав Трамп.

Також президент США зазначив, що "чув від журналістів" про намір президента України підписати угоду про надра зі США заради "членства в НАТО або чогось подібного".

Зазначимо, на заяву Трампа невдовзі відреагував Зеленський, наголосивши, що питання НАТО в угоді про надра немає і не було.

Наступним у непідписанні угоди Україну звинуватив міністр фінансів США Скот Бессент. Про це він заявив під час інтерв'ю журналісту Такеру Карлсону 5 квітня.

За словами посадовця, український президент Володимир Зеленський нібито тричі обіцяв підписати угоду, але не зробив цього.

Бессент згадав про суперечку в Білому домі, коли у США буцімто все було підготовлено для підписання угоди, але "Зеленський добрався до Овального кабінету і зруйнував те, що мало бути найлегшою справою у світі".

Однак Скот Бессент наголосив, що угода щодо корисних копалин вигідна обом країнам, і висловив сподівання, що вона буде підписана найближчим часом.

"Ми очікуємо на українську технічну команду на початку наступного тижня, і я сподіваюся, що ми зможемо підписати цю угоду і повернутися до взаємовигідної ситуації", - сказав він.

При підготовці використовувалися: публікації Associated Press, Reuters, Fox News, заяви президента України Володимира Зеленського, допис Юлії Свириденко в Х.