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В Уэльсе вводят жесткий локдаун

Кардифф, Понедельник 19 октября 2020 16:20
В Уэльсе вводят жесткий локдаун
Фото: мальчик в маске (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

Правительство Уэльса приняло решение вернуть жесткий локдаун. Большинство предприятий будут закрыты, а людям необходимо будет оставаться дома.

Об этом сообщает Sky News.

Новые ограничения начнут действовать с 18:00 23 октября и продлятся 17 дней.

Так, в британском регионе будут закрыты второстепенные предприятия розничной торговли, отдыха и гостиничного бизнеса, ресторанов и баров.

Общественные центры и библиотеки будут закрыты. Однако будет разрешено проведение свадеб и похорон.

Жителям рекомендуют работать дома, за исключением работников критически важных сфер. Все встречи в помещениях и на открытом воздухе с людьми, с которыми не проживают, запрещены.

Начальные школы снова откроются после половины семестра, а средние школы будут работать только для учеников седьмого и восьмого классов.

По словам первого министр Уэльса Марка Дрейкфорда, локдаун должен быть "резким и глубоким", чтобы иметь необходимое воздействие.

"Все жители Уэльса должны будут оставаться дома. Все второстепенные предприятия придется закрыть", - заявил он.

Напомним, напомним в конце сентября власти Британии ужесточили карантин.

Кроме того, премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что в стране будет введена трехуровневая система ограничений.

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