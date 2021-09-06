ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

УЕФА разрешил болельщикам команд-гостей посещать матчи

Новина українською →
Ньон, Понедельник 06 сентября 2021 19:47
УЕФА разрешил болельщикам команд-гостей посещать матчи Фото: УЕФА разрешил посещать выездные матчи (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил запрет на посещение болельщиками команд-гостей матчей. Запрет касался матчей еврокубков и национальных сборных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на организацию "Футбольные болельщики Европы".

Как заявляет организация, со следующей недели болельщики команд, которые играют на выезде, смогут посещать матчи еврокубков и сборных, но при условии соблюдения ограничений и требований карантина, которые введены местными властями.

На следующей неделе должны начаться групповые этапы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Читайте РБК-Украина в Google News
УЕФА Футбол
NEWS
Украина призвала США усилить давление на РФ из-за очередных незаконных задержаний в Крыму
Украина призвала США усилить давление на РФ из-за очередных незаконных задержаний в Крыму
DAILY
Без гарантий по транзиту. Чем закончились переговоры Зеленского и Байдена по энергетике
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Без гарантий по транзиту. Чем закончились переговоры Зеленского и Байдена по энергетике