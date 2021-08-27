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УЕФА назвал лучшего футболиста сезона 2020/21

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Пятница 27 августа 2021 13:26
УЕФА назвал лучшего футболиста сезона 2020/21 Фото: футболист лондонского "Челси" Жоржиньо (twitter.com/UEFAcom_ru)
Автор: РБК-Украина

Лучшим футболистом европейского сезона 2020/21 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) стал игрок лондонского "Челси" Жоржиньо. По итогам сезона он завоевал Лигу чемпионом и стал победителем Евро-2020 со сборной Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter УЕФА.

"Он завоевал Европу с клубом и со сборной. Браво, Жоржиньо! Лучший футболист сезона по версии УЕФА", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что на звание лучшего футболиста Европы претендовал одноклубник Жоржиньо Н'Голо Канте (Франция), а также игрок "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне (Бельгия).

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