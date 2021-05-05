Ударили и забрали сумку. В Киеве мужчину обокрали на 5 млн гривен

В Киеве двое мужчин напали на киевлянина и отобрали у него 5 млн гривен. Правоохранители разыскали и арестовали подозреваемых в совершении этого преступления.

Как рассказали в полиции, правоохранители получили сообщение от мужчины о том, что на улице Евгения Харченко его ударили неизвестные и отобрали у него сумку, где было почти 5 млн гривен. Эти средства потерпевший планировал потратить на покупку квартиры.

В полиции считают, что злоумышленники узнали о намерениях потерпевшего и заранее подготовились к ограблению, поэтому ждали его, а после совершения преступления скрылись на автомобиле. Чтобы скрыть следы, автомобиль пытались сжечь.

Подозреваемых задержали в Одессе. Ими оказались двое жителей Киева и Одесской области, один из которых уже неоднократно судим за имущественные преступления. Им сообщили о подозрении по статье, которая предусматривает до 13 лет заключения. Суд отправил подозреваемых под стражу.

Фото: в Киеве ограбили мужчину (kyiv.npu.gov.ua)

Правоохранители также опубликовали видеоролик, на котором зафиксирован момент нападения на потерпевшего. Также полицейские показали, как проводилось задержание подозреваемых в совершении преступления.