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Удари по критично важливих підстанціях несуть пряму загрозу безпеці українських АЕС, - МАГАТЕ

П'ятниця 25 жовтня 2024 11:01
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Удари по критично важливих підстанціях несуть пряму загрозу безпеці українських АЕС, - МАГАТЕ Фото: удари по критично важливих підстанціях несуть пряму загрозу безпеці українських АЕС (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

На запит України команда МАГАТЕ цього тижня відвідує шість електричних підстанцій в Україні в рамках роботи Агентства з оцінки стану інфраструктури електромережі, необхідної для ядерної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення МАГАТЕ.

Спеціалісти Агентства аналізують наслідки фактичного та потенційного пошкодження підстанцій, які постачають енергію за межами АЕС.

"Надійний доступ до зовнішнього джерела живлення є одним із семи незамінних основ забезпечення ядерної безпеки під час збройного конфлікту. Безпека діючих АЕС залежить від стабільного підключення до мережі, але ситуація в цьому відношенні останніми місяцями стає все більш нестабільною", - йдеться у звіті МАГАТЕ.

У понеділок 21 листопада МАГАТЕ продовжило місію на критично важливих для роботи АЕС підстанціях. Це стало результатам переговорів з керівництвом МАГАТЕ за участі президента Володимира Зеленського.

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