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Удари по інфраструктурі рівнозначні застосуванню зброї масового ураження, - Зеленський

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Київ, Понеділок 21 листопада 2022 15:27
Удари по інфраструктурі рівнозначні застосуванню зброї масового ураження, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Обстріли російськими військовими української енергетичної інфраструктури є рівнозначними застосуванню зброї масового ураження.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на асамблеї НАТО.

"Росія зробила ставку на геноцидну політику, саме тому знищує нашу енергетичну інфраструктуру. Вбити електрику, водо- та теплопостачання взимку – це і є мета Росії, поставити життя мільйонів людей під пряму загрозу. Це рівнозначно застосуванню зброї масового ураження. Абсолютний злочин", - наголосив Зеленський.

Він також зазначив, що буде правильним, якщо країни-члени НАТО визнають у своїх парламентах Росію державою-спонсором тероризму.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки не планують поки що визнавати Росію державою - спонсором тероризму. Вашингтон не бажає спалювати всі мости із Москвою.

Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк закликав передати конфісковані активи Росії Україні.

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