Удари по інфраструктурі рівнозначні застосуванню зброї масового ураження, - Зеленський

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на асамблеї НАТО.

"Росія зробила ставку на геноцидну політику, саме тому знищує нашу енергетичну інфраструктуру. Вбити електрику, водо- та теплопостачання взимку – це і є мета Росії, поставити життя мільйонів людей під пряму загрозу. Це рівнозначно застосуванню зброї масового ураження. Абсолютний злочин", - наголосив Зеленський.

Він також зазначив, що буде правильним, якщо країни-члени НАТО визнають у своїх парламентах Росію державою-спонсором тероризму.