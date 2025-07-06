ua en ru
Нд, 06 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Удар РФ по Кременчуку: кількість постраждалих зросла до 2

Неділя 06 липня 2025 19:01
UA EN RU
Удар РФ по Кременчуку: кількість постраждалих зросла до 2 Фото: одному з постраждалих допомогу надали на місці (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У неділю, 6 липня, росіяни атакували Кременчук дронами. Внаслідок обстрілу кількість постраждалих зросла до двох, а руйнувань зазнали близько 16 будівель.

Про це заявив глава Полтавської ОВА Володимир Когут, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Він уточнив, що ворог завдав удару по місту о 09:35. Внаслідок атаки постраждали дві людини.

"Наразі відомо про двох постраждалих, які звернулися до закладів охорони здоров'я. Одному постраждалому надали допомогу на місці, він від госпіталізації відмовився. Ще один постраждалий самостійно звернувся до закладу охорони здоров'я, де йому надали допомогу", - розповів Когут.

Також він зазначив, руйнувань зазнали орієнтовно 16 будівель. Це приватні будинки, багатоповерхівки, заклад освіти і комерційна нерухомість.

"Розгорнуто штаб, щоб надати допомогу. Відселення на даний час люди поки не потребують", - додав глава ОВА.

Удар РФ по ТЦК в Кременчуці

Нагадаємо, сьогодні зранку були повідомлення, що у Кременчуці ворог влучив у будівлю ТЦК, а також було пошкоджено житлові будинки. Внаслідок атаки виникла пожежа, яку згодом ліквідували.

Крім того, через інцидент було тимчасово заборонено рух транспорту до Річкового вокзалу. У зв'язку з цим тролейбуси не курсували до цього пункту призначення.

Як повідомлялося - тролейбуси за всіма маршрутами, окрім тих, що прямують до Крюкова, зупинялися на кінцевій зупинці "Крюківський міст".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Полтавська область Кременчук
Новини
Росія б'є по ТЦК: у ЗСУ пояснили мету ворога і чи є загроза нових атак
Росія б'є по ТЦК: у ЗСУ пояснили мету ворога і чи є загроза нових атак
Аналітика
Парадокс ринку праці. Чому безробітні не можуть знайти роботу, а компанії - працівників
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Парадокс ринку праці. Чому безробітні не можуть знайти роботу, а компанії - працівників