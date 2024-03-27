ua en ru
Ср, 27 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"УДАР" Кличка у Київраді вимагає від ДУС відкрити доступ до озера Міністерка

Середа 27 березня 2024 18:27
UA EN RU
"УДАР" Кличка у Київраді вимагає від ДУС відкрити доступ до озера Міністерка Фото: "УДАР" Кличка у Київраді вимагає від ДУС відкрити доступ до озера Міністерка (facebook com)
Автор: Олександр Мороз

Депутати фракції "УДАР Віталія Кличка" у Київраді вимагають від Державного управління справами президента прибрати паркани біля озера Міністерка-Редькіно та забезпечити киянам доступ до води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook депутата Київради Бордана Чорнія.

"Громада вимагає терміново прибрати паркани та стовпичики навколо озера Міністерка - Редькіно! Ми вимагаємо від ДУСі: прибрати паркани, відкрити берег озера для людей; відмовитись від державного акту на право постійного користування та повернути земельну ділянку площею 30 га територіальній громаді міста", - закликали депутати УДАРу.

Він також зазначив, що центральна влада не поспішає іти на поступки громаді та відкривати прибережну смугу.

"Дивно, чому наші колеги з фракції Слуга народу", природозахисниці Ксенія Семенова та Євгенія Кулеба, а Лілія Пашинна взагалі як радник голови ОП, досі відмовчуються та публічно не засудили дії чиновників Державного управління справами", - підкреслили в УДАРі.

Раніше повідомлялося, що в середині березня біля озеру Редькине (Міністерка) на Оболоні почали зводити паркан та закривати доступ людей до води.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Віталий Кличко
NEWS
Обстріл Харкова: росіяни завдали удару по житлових будинках, є жертва і багато поранених
Обстріл Харкова: росіяни завдали удару по житлових будинках, є жертва і багато поранених
DAILY
Без США не обійтись. Чи вистачить Україні грошей у бюджеті та які можуть бути альтернативи
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Без США не обійтись. Чи вистачить Україні грошей у бюджеті та які можуть бути альтернативи