"УДАР" Кличка у Київраді вимагає від ДУС відкрити доступ до озера Міністерка

Депутати фракції "УДАР Віталія Кличка" у Київраді вимагають від Державного управління справами президента прибрати паркани біля озера Міністерка-Редькіно та забезпечити киянам доступ до води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook депутата Київради Бордана Чорнія.

"Громада вимагає терміново прибрати паркани та стовпичики навколо озера Міністерка - Редькіно! Ми вимагаємо від ДУСі: прибрати паркани, відкрити берег озера для людей; відмовитись від державного акту на право постійного користування та повернути земельну ділянку площею 30 га територіальній громаді міста", - закликали депутати УДАРу.

Він також зазначив, що центральна влада не поспішає іти на поступки громаді та відкривати прибережну смугу.

"Дивно, чому наші колеги з фракції Слуга народу", природозахисниці Ксенія Семенова та Євгенія Кулеба, а Лілія Пашинна взагалі як радник голови ОП, досі відмовчуються та публічно не засудили дії чиновників Державного управління справами", - підкреслили в УДАРі.

Раніше повідомлялося, що в середині березня біля озеру Редькине (Міністерка) на Оболоні почали зводити паркан та закривати доступ людей до води.