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Ученые сравнили показатели смертности: в марте на 16,6 тысяч больше, чем годом ранее

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Украина, Среда 26 мая 2021 09:52
Ученые сравнили показатели смертности: в марте на 16,6 тысяч больше, чем годом ранее Фото: по официальным данным от COVID-19 в марте умерли 7,7 тысяч человек (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине общее количество умерших в марте 2021 года увеличилось на 16,6 тысячи по сравнению с предыдущим годом. При этом официальное количество летальных случаев от COVID-19 в Украине в марте составило 7,7 тысячи.

Об этом сообщает Национальная академия наук Украины.

Ученые отметили, что по официальным данным Госстата, общая смертность в Украине выросла.

"В марте 2021 было на 12,9 тысячи умерших от всех причин больше, чем в среднем в марте 2015-2019 годов, и на 16,6 тысячи больше, чем в марте 2020 года. Число летальных исходов при COVID-19 в марте 2021 равнялось 7,7 тысячи", - сообщили в НАН.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтвердили 3395 случаев коронавируса. При этом умерли 208 человек.

Также РБК-Украина писало, что ученые прогнозируют уменьшение новых COVID-случаев в Украине в ближайшие недели. В течение первой недели июня количество ежедневных новых случаев будет менее 3 тысяч.

Кроме этого сообщалось, что ученые просмотрели данные летальности от коронавируса по Украине. Так, реальная смертность от COVID-19 в 2020 году в стране была почти втрое больше чем публиковали в статистике Министерства здравоохранения.

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