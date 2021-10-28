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Ученые NASA обнаружили первую возможную планету за пределами нашей галактики

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Четверг 28 октября 2021 14:27
Ученые NASA обнаружили первую возможную планету за пределами нашей галактики Фото: Ученые NASA обнаружили первую возможную планету за пределами нашей галактики (nasa.gov)
Автор: Валерия Полищук

Телескоп Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), вероятно, обнаружил первую в истории планету за пределами нашей галактики Млечный Путь. Возможную экзопланету нашли в спиральной галактике Водоворот.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу NASA.

До сих пор все другие экзопланеты были обнаружены в Млечном Пути, и большинство из них были найдены на расстоянии менее 3 тысяч световых лет от Земли.

Недавно обнаруженная возможная экзопланета в галактике Водоворот находится на расстоянии около 28 млн световых лет - в тысячи раз дальше, чем те, что находятся в Млечном Пути.

Исследователи считают, что размер этой экзопланеты близок к Сатурну и она вращается вокруг нейтронной звезды или черной дыры на расстоянии примерно вдвое большем, чем расстояние от Сатурна до Солнца.

Однако ученые пока не могут подтвердить, что кандидат действительно является первой планетой, обнаруженной за пределами галактики Млечный Путь. Одной из проблем является то, что планете требуется около 70 лет, чтобы снова пройти перед звездой, то есть в ближайшее время увидеть затмение от нее не удастся.

Ученые NASA обнаружили первую возможную планету за пределами нашей галактики

Фото: Ученые NASA обнаружили первую возможную планету за пределами нашей галактики (nasa.gov)

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