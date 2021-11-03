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Учебный год в школах Харькова продлят на неделю: причина

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Харьков, Среда 03 ноября 2021 12:44
Учебный год в школах Харькова продлят на неделю: причина Фото: учебный год в школах Харькова продлят на неделю (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В школах Харькова учебный год закончится в июне вместо мая. Такое решение было принято из-за продления осенних каникул.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Департамента образования Ольгу Деменко, которую цитирует "Суспильне".

"За три недели каникул мы прервали цепь заболеваемости. Думаю, обучение закончим не в конце мая, а в начале июня - уровень заболеваемости традиционно низкий, поэтому мы на неделю продолжим обучение в этом учебном году",- рассказала Деменко.

Она отметила, что Департамент образования предпочитает продление каникул, чем "дистанционку", поскольку она, по их мнению, не является эффективной.

"К сожалению, дистанционный формат показал, что это весьма сомнительный путь к обучению, потому что есть дети, которые, конечно, работали и работают в любом режиме, а много детей, которые не учатся. Мы проанализировали все возможные варианты, но дети должны учиться в школе", - резюмировала Деменко.

Напомним, в Харькове из-за карантина осенние каникулы в школах продлили до 7 ноября. При этом они начались также на неделю раньше, 18 октября.

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Харьков школа
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