Участок трассы "Киев-Одесса", который обвалился из-за оползня, восстановят до 3 августа, - Кубраков

Из-за чрезмерных осадков на участке трассы М-05 "Киев - Одесса" произошли оползни и деформация дорожного покрытия возле села Троицкое в Одесской области. Подрядная организация уже начала ремонт участка, крайняя правая полоса движения перекрыта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Поврежденная часть дороги будет восстановлена до 3 августа.

По словам Александра Кубракова, дорога М-05 не видела ни единого капитального ремонта в течение 15 лет.

"Надо признать, что проблема глубже. Прошло уже более 15 лет с момента реконструкции дороги, эксплуатационные характеристики дороги исчерпаны. В этой ситуации с оползнем мы также видим, что сама дорожная основа была устроена некачественно", - отметил министр.

Последние годы дорогу пытались поддерживать в нормальном состоянии с помощью эксплуатационного содержания. Однако этих мер уже недостаточно, учитывая, что интенсивность движения здесь одна из самых высоких в Украине.

В 2019-2020 годах в рамках президентской программы "Большая стройка" начали восстановление трассы в Киевской и Черкасской областях.

"Параллельно идет подготовка к обновлению дороги в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях за средства ЕБРР и ЕИБ. В рамках совместного проекта с международным партнером будет обновлено почти 300 км покрытия", - сказал Александр Кубраков.

На первых участках уже утвердили проектную документацию и прошли все необходимые процедуры. На очереди проведение тендеров, после этого начнут работы.

"Уже через несколько лет дорога "Киев - Одесса" станет образцовой", - отметил министр инфраструктуры.