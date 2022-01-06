На участке "Ковель - Изов - Госграница" электрифицировали 43 км путей

На участке "Ковель - Изов - Госграница" на сегодняшний день в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" железнодорожники электрифицировали уже 43 км путей. Этот участок является важной составляющей маршрута, по которому в Польшу следуют экспортные грузовые потоки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

"Реализация проекта электрификации этого направления будет иметь огромный положительный результат для компании и страны: от энергосбережения до уменьшения затрат на закупку горюче-смазочных ресурсов, от повышения пропускной способности участка до упрощения технологии организации движения", - рассказал глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

Данный участок используется в основном для экспорта железорудного сырья с предприятий Кривого Рога на металлургические предприятия в Польше. До последнего времени неэлектрифицированным оставался именно отрезок "Ковель - Изов - Госграница". Для перевозки грузов здесь приходилось использовать дизельные тепловозы, что значительно увеличивало стоимость перевозки и сроки доставки, а также наносило существенный экологический урон.

После электрификации всего участка УЗ сможет увеличить вес грузовых поездов с 4,6 тыс. до 5,5 тыс. тонн. Вырастет также пропускная способность участка и сократятся сроки доставки грузов. Экономия "Укрзализныци" на эксплуатационных расходах в результате составит более 136 млн грн в год.

Немаловажным является и ожидаемый положительный эффект для окружающей среды. Ежегодные выбросы продуктов сгорания на участке сократятся на 12 тыс. тонн.

На текущий момент работы ведутся на отрезке "Ковель-Овадно". Здесь уже установлено 467 опор.

В общей сложности в прошлом году "Укрзализныця" электрифицировала уже 70 км путей. Это в 23 раза больше, чем средние годовые показатели за последние восемь лет.