Убытки АО "Волиньгаз" составили 38 млн гривен

Газовый вентиль (УНИАН)

В компании считают, что в случае выравнивания тарифа с 1 июля до экономически обоснованного уровня, убытки компании сократятся

За первые четыре месяца 2020 года убытки компании "Волыньгаз" составляют почти 38 млн гривен. Действующие тарифы на доставку газа, которые НКРЭКУ утвердила для АО "Волыньгаз" на первое полугодие этого года, покрывают только 61% себестоимости услуги. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В конце 2019 года НКРЭКУ утвердила двухэтапный пересмотр тарифов на доставку газа: с 1 января и 1 июля 2020 года. Это было сделано с целью уменьшения финансовой нагрузки на потребителей газа в зимний период. Тариф, действующий в первой половине 2020 года все еще является убыточным для "Волыньгаза". Компенсация убытков Оператору ГРМ Волынской области запланирована только во втором полугодии этого года", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, с 1 июля выравнивание тарифов на распределение до экономически обоснованного уровня остановит накопление долгов в газотранспортной отрасли.

"Полученные убытки не позволяют компании в полной мере осуществлять все запланированные ремонтные работы в рамках инвестиционной программы, заменить изношенное оборудование и полностью рассчитаться с Оператором ГТС за услуги балансирования, - рассказывает финансовый директор АО "Волыньгаз" Андрей Тимчишак. - Компания пока откладывает работы по реконструкции газопроводов, замену шкафных регуляторных пунктов, закупки спецтранспорта для ликвидации утечек газа, а также компьютерного и сетевого оборудования необходимого для обслуживания потребителей. За долги потребителей в размере 49,4 млн грн, "Волыньгаз" вынужден сокращать расходы".

В пресс-службе отметили, что в настоящее время полученные средства направляются на приоритетные направления: работу аварийных служб 104, экстренные ремонты, оплату труда и средства индивидуальной защиты сотрудников. Усугубляет проблему также несвоевременная оплата доставки газа клиентами компании. За четыре месяца потребители оплатили 78% предоставленных услуг.

АО "Волиньгаз" продолжает работать в усиленном режиме, ведь первоочередной задачей компании, по словам пресс-службы, является бесперебойность газоснабжения.

"С начала года заменили 27 новых шкафных регуляторных пунктов и выполнили реконструкцию оборудования 12 ГРП. При выполнении комплексного приборного обследования выявлены повреждения изоляции газопроводов общей протяженностью 390 м, проводим соответствующие работы по их ремонту. С начала действия карантина мы ликвидировали более 1,2 тыс. утечек газа на Волыни. Аварийная служба 104 в среднем днем выполняет около 30 выездов по вызову потребителей. Поэтому машины АДС должны быть заправлены и укомплектованы необходимым оборудованием для поиска и устранения утечек газа. Но из-за недостатка финансирования некоторые работы могут чтобы приостановиться", – отмечает технический директор АО "Волиньгаз" Павел Козюк.

В компании считают, что начало действия экономически обоснованного тарифа АО "Волиньгаз" с 1 июля 2020 года, при сохранении низких рыночных цен на газ, позволит до конца года вывести компанию максимально близко к точке безубыточности.

Автор: Мария Тарарыева