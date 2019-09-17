Убытки АО "Винницагаз" выросли на 14%

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Основная проблема нового отопительного периода - износ газораспределительных сетей и растущая угроза их аварийности

Сумма убытков АО "Винницагаз" в 2019 году достигнет 350 млн гривен. Это на 14% больше, чем в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Четвертый год подряд для АО "Винницагаз" действует экономически необоснованный тариф, который НКРЭКУ не пересматривает с 2016 года. За это время общая сумма убытков компании достигла 909 млн гривен. Спровоцированный НКРЭКУ финансовый кризис приведет к тому, что к началу отопительного сезона 2019-2020 в Винницкой области 269 газорегуляторных пунктов исчерпают свой технический ресурс, а длина полностью изношенных газопроводов достигнет 272,4 км", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, основная проблема нового отопительного периода - износ газораспределительных сетей и растущая угроза их аварийности. На 2020 год количество изношенных ГРП/ШРП по сравнению с 2015 годом возрастет в 2 раза, протяженность газопроводов - в 4 раза.

"Кроме того, из-за экономически необоснованного тарифа зарплаты в "Винницагаз" существенно ниже рыночных, замороженные на уровне 2016 года. Это приводит к значительному оттоку кадров. АО "Винницагаз" обеспечено работниками на 80% от фактической потребности. В текущем году коэффициент текучести кадров составил 12%. С начала 2019 года из компании уволились 265 работников. В 2018 году - 364 человека. Особенно остро проблема потери квалифицированных кадров касается аварийно-диспетчерской службы, сотрудники которой 24/7 следят за безопасностью сетей газоснабжения, обнаруживают и устраняют аварии на газопроводах. Действующие тарифы на распределение газа из года в год углубляют кризис в газовой отрасли. Тарифный коллапс - главная угроза нового отопительного сезона", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Убыточные тарифы на распределение газа и соответствующая недостаточность финансирования приводят к критическому состоянию сетей, создают риски для безопасного и стабильного газоснабжения. За 4 года их действия убытки компании составили 909 млн гривен, а вцелом по отрасли - 20 млрд гривен", - говорит председатель правления АО "Винницагаз" Александр Кривак.

В компании считают, что выход из ситуации один – "устранить дискриминационные тарифы, которые уже втрое ниже необходимого уровня".

Средний месячный платеж за газораспределение в 2018 году по Винницкой области составил 72 гривны, что, по словам пресс-службы, ниже затрат на мобильную связь и интернет. Полученные средства распределяются по статьям расходов.

В связи с этим "Винницагаз" подчеркивает необходимость следующих шагов со стороны НКРЭКУ:

- довести размер тарифа до экономически обоснованного уровня;

- компенсировать операторам ГРМ понесенные убытки;

- утвердить новую модель тарифа на распределение, которая предусматривает равномерную оплату услуг операторов ГРМ на протяжении всего года.

"Ожидают новый тариф и потребители природного газа. Это подтверждено результатами исследования Киевского международного института социологии. Абсолютное большинство опрошенных потребителей отметили, что для них важно понимать, сколько именно они платят за потребленный энергоресурс, а сколько - за услугу его доставки в дом. В большинстве потребители заинтересованы в том, чтобы получать детализированную информацию о составляющих стоимости услуг энергоснабжения", - говорится в сообщении пресс-службы.