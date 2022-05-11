ru ua
Ср, 11 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

УАФ организовала третий спарринг для сборной Украины

Новина українською →
Среда 11 мая 2022 14:33
УАФ организовала третий спарринг для сборной Украины Фото: Сборная Украины на тренировке (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

О контрольном поединке сборной Украины с итальянским "Эмполи" договорилась Украинская ассоциация футбола. Матч состоится в рамках подготовки перед плей-офф квалификации к чемпионату мира-2022.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

"Сине-желтые" сыграют против "Эмполи" 17 мая. Поединок на арене "Карло Кастеллани" начнется в 21:30 по киевскому времени. Билет на матч будет стоить 10 евро.

Этот спарринг стал третьим, о котором договорилось руководство УАФ. Ранее объявили о контрольных поединках с "Боруссией" из Менхенгладбаха (11 мая) и хорватской "Риекой" (18 мая). Еще два товарищеских матча сборная Украины проведет в последней декаде мая. Ее соперниками, скорее всего, станут африканские сборные.

В настоящее время сборная Украины проводит тренировочный сбор в Словении. В лагере национальной команды находятся 25 игроков-представителей УПЛ. К матчу против сборной Шотландии, который пройдет 1 июня, в сборную приедут и легионеры.

"Эмполи" является середняком итальянской Серии А. В нынешнем сезоне "синие" уже набрали 37 очков в чемпионате и в данный момент занимают 14-е место в турнирной таблице.

Напомним, что украинская сборная получила уникальный комплект формы к товарищеским матчам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол
NEWS
"Хорошая мина при плохой игре": ОП против альтернативы членства Украины в ЕС
"Хорошая мина при плохой игре": ОП против альтернативы членства Украины в ЕС
DAILY
Транзит под угрозой. Россия готовит газовую войну против Украины и Европы
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Транзит под угрозой. Россия готовит газовую войну против Украины и Европы