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У Північнокримському каналі неподалік Джанкоя почала зникати вода. Фото

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Четвер 20 липня 2023 17:25
У Північнокримському каналі неподалік Джанкоя почала зникати вода. Фото Фото: у Північнокримському каналі неподалік Джанкоя почала зникати вода (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Підрив Росією Каховської ГЕС 6 червня 2023 року призвів до обміління Північнокримського каналу поблизу міста Джанкой, в окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланнямна КримSOS.

На опублікованих фото видно, що заплава Північнокримського каналу, яку раніше називали "міським пляжем" Джанкоя майже пересохла. Варто зауважити, що туди не йде вода ще з 2014 року, однак наразі її лишилась критична кількість.

Окрім цього зниження рівня води можна помітити і при в'їзді в сам Джанкой. Ще зовсім нещодавно вода сягала верхньої смуги загородження. Зараз її стало майже вдвічі менше.

За словами місцевих, вода у місті дається без перебою, але питну воду доводиться купувати окремо.

Фото: Північнокримський канал поблизу міста Джанкой (krymsos.com)

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 6 червня підірвали греблю Каховської ГЕС. Після цього частина територій Херсонській, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей була затоплена.

Раніше експерти наголошували, що після терористичного акту ворогів відбудувати Каховську ГЕС буде неможливо.

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Джанкой Каховська ГЕС Крым
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