У Мінреінтеграції закликали Запорізьку облраду позбавити гауляйтера Балицького мандата

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

"Він публічно підтримав російську окупацію. Він добровільно пішов на співпрацю й обійняв посаду "очільника" окупаційної адміністрації РФ у тимчасово захопленій частині Запорізької області. Але чомусь формально він досі залишається із депутатським мандатом Запорізької обласної ради", - звернули увагу у міністерстві.

Окрім цього там вважають подібну ситуацію "ганебною" та закликали позбавити зрадника мандата.

Нагадаємо, Балицький був обраний депутатом Запорізької обласної ради у 2020-му від Опозиційного блоку. Ще з перших днів російського вторгнення він почав допомагати окупантам у захопленій частині Запорізької області. Згодом його було призначено головою окупаційної "Запорізької військово-цивільної адміністрації".

Окрім цього наприкінці червня 2023 року на основі доказової бази суд призначив покарання гауляйтеру Балицькому у вигляді 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Його було визнано винним за двома статтями КК України:

ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 - участь в організації та проведенні незаконних референдумів на тимчасово окупованій території, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

ч. 2 ст. 110 - умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб.

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