В тюрьме Гуантанамо возобновились слушания по делу 11 сентября

Военная комиссия при тюрьме на американской военно-морской базе Гуантанамо (Куба) возобновила слушания по делу предполагаемого организатора терактов 11 сентября 2001 года в США Халида Шейха Мохаммеда. Кроме того, процесс продолжили против четверых его сообщников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NBC .

Подсудимым инкриминируется терроризм, захват самолетов, массовое убийство, сговор с целью нападения на гражданских лиц и уничтожения частной и федеральной собственности. В случае признания виновными им грозит смертный приговор.

Обвинения Мохаммеду и его подельникам были предъявлены в 2012 году, с тех пор дело фактически застопорилось.

Как подчеркивает NBC, этому способствовали логистические и бюрократические трудности, а также наличие в деле большого объема засекреченной информации.

В августе 2019 года стало известно, что слушания могут возобновиться 11 января 2021 года, однако их начало было вновь отложено из-за пандемии коронавируса. Как констатируют источники NBC, маловероятно, что решение по делу Мохаммеда может быть вынесено в ближайшие месяцы или даже годы.