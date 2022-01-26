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Тысяча за вакцинацию: украинцев предупредили о новой схеме мошенников

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Украина, Среда 26 января 2022 16:59
Тысяча за вакцинацию: украинцев предупредили о новой схеме мошенников Фото: мошенники придумали схему с тысячей за вакцинацию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

В Одесской области промышляют мошенники, придумав преступную схему с "ковидной тысячью". Они звонят жертвам под видом работников банков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

Так, злоумышленники предлагают людям перевести деньги за вакцинацию с виртуальной карты на основной банковский счет гражданина (карту любого банка). Таким образом они выманивают личные данные и номера карт, а потом списывают с них деньги.

Жертвой такой схемы уже стал 48-летний житель Одессы. У него похитили 1 800 гривен с банковской карты, когда тот предоставил мошенникам персональную информацию.

Полицейские открыли производство по факту мошенничества и расследуют это дело.

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал расширение программы "еПоддержка". Украинцы, которые сделают бустерную прививку от коронавируса, получат дополнительную выплату к "ковидной" тысяче гривен.

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