В "Тысменицагаз" рассказали, на что направят деньги от нового тарифа на доставку газа

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

НКРЭКУ утвердила новый тариф на доставку газа для потребителей

Госрегулятор НКРЭКУ утвердила новый подход оплаты услуг по доставке газа для потребителей и рассмотрела проект нового тарифа на распределение. Стоимость услуги будет зависеть от объема газа, использованного потребителем за предыдущий год и выплачиваться равными частями на протяжении года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Тысменицагаза".

Как отмечается, новый тариф АО "Тысменицагаз" на доставку газа позволит компании получить необходимый ресурс для обслуживания и модернизации сетей, проводить бесплатную замену счетчиков, сформировать обменный фонд счетчиков для населения и улучшить обслуживание для клиентов. Увеличивается размер финансирования и обменного фонда счетчиков. Это приборы учета, которые будут устанавливаться потребителям на время проведения поверки счетчиков.

Для "Тысменицагаз" предусмотрено 240,6 тыс. грн на приобретение таких приборов. Эти средства позволят приобрести 283 бытовые счетчики. Кроме того, предусмотрены средства и на замену счетчиков в размере 445 тыс.грн. Отмечается, что впервые за последние пять лет Нацкомиссия предусмотрела в тарифе АО "Тысменицагаз" увеличение расходов на модернизацию системы газоснабжения - на 1,9 млн грн. Новый тариф позволит компании заменить 4,2 км стальных газопроводов на полиэтиленовые. Предусмотрено увеличение финансирования шафорегуляторных пунктов, которые круглосуточно поддерживают давление газа в сети на необходимом уровне.

Из предусмотренных средств нового тарифа, компания сможет закупить 10 единиц ШРП и ШГРП. Для сравнения, в этом году запланированы средства только на 1 единицу. На 44% предусмотрено увеличение расходов на работу АДС, бригады которая круглосуточно выезжает на вызовы потребителей. Чтобы быстро прибыть на вызов и локализовать аварийную ситуацию, бригада АДС должна иметь специализированный автомобиль, который укомплектован необходимыми приборами и инструментами, достаточное количество топлива, и тому подобное.

"Работники газораспределительной компании смогут рассчитывать и на оплату труда на уровне средней по промышленности в регионе. Сейчас средняя заработная плата работника АО "Тысменицагаз" составляет 7642 грн. Это влечет массовые увольнения рабочих, это как инженерно-технические работники, так и рабочие профессии: слесари, сварщики, монтеры, водители - люди, которые круглосуточно обеспечивают безаварийное распределение газа. За 9 месяцев из компании уволилось 17 человек, что составляет 16% от численности работников предприятия", - рассказывает главный экономист АО "Тысменицагаз" Владимир Соловей.

Одновременно с наличием тарифных средств на зарплату, инвестиции, ремонты, учет газа, газораспределительные компании должны иметь экономически обоснованные финансовые ресурсы для расчетов с другими участниками газового рынка. За последние пять лет АО "Тысменицагаз" получило от деятельности по предоставлению услуги распределения природного газа убытки на сумму 75 млн грн.

Как отмечается, к сожалению, НКРЭКПУ в структуре нового тарифа предусмотрела очень медленное возмещение убытков за предыдущие периоды. В новом тарифе компания в качестве компенсации ранее понесенених убытков должна получить 3,5 млн грн., в то время как задолженность компании перед другими участниками газового рынка составляет 72,9 млн грн. Поэтому, при таком финансировании, для полного возмещения ранее понесенных убытков обществу понадобится около 21 года, чтобы рассчитаться с контрагантами. Следовательно, проблема долгов между участниками газового рынка не решается новыми тарифами. После утверждения нового тарифа для АО "Тысменицагаз", средний платеж за доставку газа, то есть услугу его распределения, для бытовых потребителей общества составит около 285 грн. в месяц.

Отмечается, что согласно результатам первого в Украине опроса потребителей энергетических услуг, итоги которого 17 сентября обнародовал Киевский международный институт социологии, 74% потребителей считают отделение платежа за доставку газа от общего счета за газ более прозрачным и понятным, чем действующая система начислений. Новая модель тарифообразования позволит завершить процесс отделения услуги распределения от продажи самого газа, как товара. Соответствующие шаги предусмотрены Законом Украины "О рынке природного газа" и требованиями Третьего энергетического пакета.