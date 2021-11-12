В Тячеве Закарпатской области начали капитальную модернизацию водопровода

В городе Тячев Закарпатской области за год капитально отремонтируют систему водопровода, что позволит обеспечить жителей чистой водой и снизить потери при транспортировке. Работы выполняются по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя председателя Закарпатской ОГА Мирослава Билецкого.

По его словам, проблема обеспечения жителей города питьевой водой стоит довольно остро.

"Ради ее решения начали реализовывать проект реконструкции водозабора и сооружений очистки воды из р. Тиса для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд", - пояснил он.

В Тячеве живет 9 тысяч жителей, а построенная в 1976 году и ни разу капитально не ремонтированная система водопровода давно нуждается в реконструкции.

"Проект предусматривает реконструкцию существующих водопроводных сетей города, в том числе устройство мокрых колодцев в местах смены рельефа для опорожнения сети во время ремонтов, устройство металлических футляров в местах пересечения с автомобильной дорогой, существующими коммуникациями, а также благоустройство территории у водопровода", - рассказал представитель областной администрации.

Модернизация системы позволит не только обеспечить питьевой водой более половины жителей Тячева, но и улучшит ее качество, снизит потери при транспортировке с 40-60% до 3% и, как следствие, - расходы коммунального предприятия.

На "Большую стройку" водопровода израсходуют 53 млн грн. Работы уже начались и будут завершены в ноябре 2022 года.