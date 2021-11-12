ru ua
Сб, 13 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

В Тячеве Закарпатской области начали капитальную модернизацию водопровода

Новина українською →
Закарпатье, Пятница 12 ноября 2021 14:10
В Тячеве Закарпатской области начали капитальную модернизацию водопровода Фото: в Тячеве Закарпатской области капитально модернизируют водопровод (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В городе Тячев Закарпатской области за год капитально отремонтируют систему водопровода, что позволит обеспечить жителей чистой водой и снизить потери при транспортировке. Работы выполняются по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя председателя Закарпатской ОГА Мирослава Билецкого.

По его словам, проблема обеспечения жителей города питьевой водой стоит довольно остро.

"Ради ее решения начали реализовывать проект реконструкции водозабора и сооружений очистки воды из р. Тиса для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд", - пояснил он.

В Тячеве Закарпатской области начали капитальную модернизацию водопровода

В Тячеве живет 9 тысяч жителей, а построенная в 1976 году и ни разу капитально не ремонтированная система водопровода давно нуждается в реконструкции.

"Проект предусматривает реконструкцию существующих водопроводных сетей города, в том числе устройство мокрых колодцев в местах смены рельефа для опорожнения сети во время ремонтов, устройство металлических футляров в местах пересечения с автомобильной дорогой, существующими коммуникациями, а также благоустройство территории у водопровода", - рассказал представитель областной администрации.

Модернизация системы позволит не только обеспечить питьевой водой более половины жителей Тячева, но и улучшит ее качество, снизит потери при транспортировке с 40-60% до 3% и, как следствие, - расходы коммунального предприятия.

В Тячеве Закарпатской области начали капитальную модернизацию водопровода

На "Большую стройку" водопровода израсходуют 53 млн грн. Работы уже начались и будут завершены в ноябре 2022 года.

Как сообщалось, по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в этом году завершат строительство и реконструкцию 201 приемных отделений больниц и 600 амбулаторий. В следующем году начнётся модернизация 48 областных больниц для взрослых и детей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Большая стройка
NEWS
Сколько российских военных воюет на Донбассе: в ВСУ назвали количество
Сколько российских военных воюет на Донбассе: в ВСУ назвали количество
DAILY
"Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей "Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку