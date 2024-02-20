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Twitter заблокував акаунт дружини Навального, але це швидко виправили

Вівторок 20 лютого 2024 16:06
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Twitter заблокував акаунт дружини Навального, але це швидко виправили Фото: Юлія Навальна (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Twitter сьогодні, 20 лютого, призупинив дію облікового запису Юлії Навальної. Але проблему швидко виправили після розголосу у ЗМІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Блокування облікового запису Навальної почалося після того, як вона сьогодні оприлюднила пост із закликом "повернути тіло Олексія і дозволити йому бути похованим з гідністю".

Twitter заблокував акаунт дружини Навального, але це швидко виправилиФото: блокування облікового запису Навальної (скриншот)

Також сьогодні Навальна писала у Twitter, що їй "все одно, як прессекретар (мова про прессекретаря російського диктатора Володимира Путіна Дмитра Пєскова - ред.) вбивці прокоментує мої слова".

Представники соцмережі ніяк не коментували причину таких дій, але за півгодини розблокували обліковий запис Навальної.

Оновлено 17:02

У Twitter повідомили, що обліковий запис Навальної помилково відзначив механізм захисту платформи від маніпуляцій і спаму.

"Ми розблокували обліковий запис, як тільки нам стало відомо про помилку, і оновлюватимемо захист", - додали представники соцмережі.

Смерть Навального

Нагадаємо, управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу 16 лютого повідомило про смерть російського "опозиціонера" Олексія Навального у виправній колонії, де він відбував свій термін.

Юлія Навальна, коментуючи смерть чоловіка, звинуватила в інциденті російського диктатора Володимира Путіна.

Більш детально про смерть Навального - у матеріалі РБК-Україна.

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