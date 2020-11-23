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Twitter и Facebook передадут Байдену контроль над страницами президента США

Понедельник 23 ноября 2020 10:33
Twitter и Facebook передадут Байдену контроль над страницами президента США
Фото: Facebook и Twitter (pixabay LoboStudioHamburg)
Автор: Андрей Козловский

Соцсети Twitter и Facebook передадут администрации Джо Байдена контроль над официальными учетными записями президента США. Это произойдет 20 января, в день инаугурации.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Как сообщается, учетная запись, на обеих платформах называется @POTUS (аббревиатура от полного наименования должности главы государства - President Of The United States), является официальным аккаунтом президента США. Однако 45 президент США Дональд Трамп чаще использует свои личные учетные записи.

При этом личные страницы Трампа более популярны среди пользователей, чем официальные аккаунты президента. На его персональный аккаунт в Twitter подписаны 88,9 млн пользователей, а на официальной странице президента - 32,8 млн.

Напомним, 7 ноября Байден заявил об избрании президентом Соединенных Штатов.

После этого ряд лидеров уже поздравили Байдена: председатель испанского правительства Педро Санчес, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, президент Финляндии Саули Ниинисте, канцлер Австрии Себастьян Курц, генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Также Байден назвал в пятницу имена нескольких высокопоставленных сотрудников будущей администрации Белого дома.

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