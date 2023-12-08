Туск заявив, що Орбан "відверто перейшов на російські позиції"

Уряд прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана "відверто перейшов на російські позиції". При цьому сам він навіть не приховує цього.

"Ми маємо справу з урядом, який відверто перейшов на російські позиції", - сказав він, додавши, що і прем'єр-міністр Угорщини Орбан не приховує цього.

Зокрема, за його словами, уряд Орбана блокує рішення, які передадуть Польщі 800 млн євро.

"Я озлоблений тим, що в останню хвилину - коли вони бігають за своїми грошима і посадами за своїх колег - вони не змогли врегулювати з Орбаном таке важливе для нас питання, як 800 млн євро на зброю", - сказав він, посилаючись на уряд Матеуша Моравецького.

Туск також запевнив, що буде твердим на Європейській раді.

"Я переконаний, що відсьогодні більшість лідерів братимуть до уваги польську думку, коли йдеться про українські питання та коли йдеться про Угорщину та Орбана", - підкреслив він, додавши, що його переконання, ймовірно, не зможуть істотно змінити ставлення Орбана, оскільки "його стосунки з Москвою та Путіним є органічними".

Орбан продовжує гнути свою лінію щодо України

Своєю чергою, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан продовжує виступати проти початку переговорів про вступ України до ЄС. Цю тезу він повторив в інтерв’ю виданню Le Point перед зустріччю з президентом Франції Емманюелем Макроном 7 грудня.

"Звіт Європейської комісії про те, що із семи передумов чотири вже виконано, просто неправда. Відомо, що Україна є однією з найбільш корумпованих країн світу. Це жарт! Ми не можемо ухвалювати рішення про початок процесу переговорів про вступ", - заявив він.

Він закликав ЄС не повторювати з Україною "тих самих помилок, які ми зробили з Туреччиною". Як варіант Орбан запропонував укласти з Україною "договір про стратегічне партнерство", який буде включати угоду з різних питань, таких як сільське господарство, митниця та безпека.

"Україні важко, вона потерпає від російського вторгнення, і ми вирішили її підтримати. Тому є легітимним, щоб уся Європейська рада надсилала хороші сигнали Україні. Я за це. Однак є й інші типи сигналів, які потрібно надіслати, ніж відкриття переговорів про членство в Європейському Союзі. Ми не повинні цього робити", – сказав Орбан.

Нагадаємо, нещодавно Орбан пропонував не виносити питання щодо вступу України до ЄС на порядок денний саміту у грудні, оскільки нібито "заздалегідь ясно, що згоди серед країн не буде". Крім того, Орбан навіть погрожує зірвати грудневий саміт лідерів Європейського Союзу, на якому обговорюватиметься допомога Києву та питання про початок переговорів.

Для довідки

Польща розраховує отримати до 900 млн євро від ЄС за передану Україні зброю. Ці гроші планується виділити із Європейського фонду миру. У березні прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що до Великодня Польща отримає до 300 млн євро компенсації, а в наступні місяці ще 500-600 млн євро. Але для такого рішення потрібна одностайна згода країн-членів ЄС. Угорщина виступає проти цього траншу Польщі.