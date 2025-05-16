Туск після переговорів із Трампом про Україну чекає на "дуже важкі дні"

Переговори у Стамбулі свідчать, що Росія поки що не хоче припинення вогню. Тому попереду "дуже важкі дні".

Про це заявив прем'єр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24 .

Глава польського уряду виступив із заявою після того, як він разом із президентом України Володимиром Зеленським, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, прем'єром Британії Кіром Стармером і президентом Франції Еммануелем Макроном поговорив телефоном із президентом США Дональдом Трампом.

За словами Туска, переговори показали, що Росія не виявляє доброї волі.

"Російська сторона не мала наміру вести переговори в присутності американської сторони. Російська сторона висунула умови, які були неприйнятні не тільки для України, а й для всіх нас", - підкреслив він.

Прем'єр додав, що Захід продовжить працювати заради миру в Україні. І головним завданням є збереження європейської та американської єдності з цього питання.

"Ми не приховуємо, що російську позицію навряд чи можна назвати конструктивною. Ймовірно, на нас ще чекають дуже важкі дні", - вважає він.

Також Туск підкреслив, що Росія фактично зірвала переговори в Стамбулі. Тому Заходу час збільшити тиск.