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Турция вызвала временного поверенного в делах Египта

Новости » В мире     15.01.2020 - 18:33
Турция вызвала временного поверенного в делах Египта
Фото: флаг Турции (flickr.com/imf)

Турция расценивает задержание сотрудников информагентства как попытку давления на турецкие СМИ

Министерство иностранных дел Турции вызвало временного поверенного в делах Египта в связи с задержанием в египетской столице Каире сотрудников турецкого информагентства. Об этом сообщает Anadolu.

Сообщается, что МИД Турции осудило действия Каира и призвало к немедленному освобождению сотрудников агентства. При этом Анкара расценила данный шаг как попытку давления на турецкие СМИ.

"Этот акт вновь демонстрирует не только негативный подход египетской администрации к свободе прессы, но и ее серьезное положение с точки зрения демократии и прозрачности. Мы ожидаем, что египетские власти незамедлительно освободят задержанных сотрудников Каирского офиса агентства Anadolu, одним из которых является наш гражданин", - сообщили в турецком МИД.

Напомним, 15 января в Каире полиция задержала четырех сотрудников турецкого информационного агентства Anadolu. Задержанных увезли в неизвестном направлении.

Ранее РБК-Украина писало, что в России задержали съемочную группу телеканала "Настоящее время" во время судебного разбирательства в отношении ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой.

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