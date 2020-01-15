Турция вызвала временного поверенного в делах Египта

Фото: флаг Турции (flickr.com/imf)

Турция расценивает задержание сотрудников информагентства как попытку давления на турецкие СМИ

Министерство иностранных дел Турции вызвало временного поверенного в делах Египта в связи с задержанием в египетской столице Каире сотрудников турецкого информагентства. Об этом сообщает Anadolu.

Сообщается, что МИД Турции осудило действия Каира и призвало к немедленному освобождению сотрудников агентства. При этом Анкара расценила данный шаг как попытку давления на турецкие СМИ.

"Этот акт вновь демонстрирует не только негативный подход египетской администрации к свободе прессы, но и ее серьезное положение с точки зрения демократии и прозрачности. Мы ожидаем, что египетские власти незамедлительно освободят задержанных сотрудников Каирского офиса агентства Anadolu, одним из которых является наш гражданин", - сообщили в турецком МИД.

Напомним, 15 января в Каире полиция задержала четырех сотрудников турецкого информационного агентства Anadolu. Задержанных увезли в неизвестном направлении.

Ранее РБК-Украина писало, что в России задержали съемочную группу телеканала "Настоящее время" во время судебного разбирательства в отношении ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой.