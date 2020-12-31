В Турции ввели комендантский час

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (РБК-Украина)

В Турции вступил в силу комендантский час. Он продлится до 5:00 4 января.

Ранее о его введении заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Daily Sabah.

Ограничение будет действовать с 21:00 31 декабря до 05:00 4 января в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Кроме того, сегодня Эрдоган призвал жителей страны соблюдать ограничительные меры поскольку мир продолжает бороться с пандемией COVID-19.

"Я хочу, чтобы каждый член моей страны поддержал борьбу с пандемией, соблюдая правила, особенно в канун Нового года", - заявил он в своем новогоднем обращении.

Напомним, Турция требует наличие отрицательного теста на коронавирус у всех пассажиров авиарейсов. Норма вступила в силу 28 декабря.

Кроме того, Турция подпишет соглашение с компанией Pfizer и BioNTech на поставку 4,5 миллиона доз вакцины против COVID-19.

Добавим, что в ноябре Турция ввела ряд новых карантинных ограничений, в частности, на работу заведений общественного питания. Кроме того, с 21 ноября в этой стране начал действовать комендантский час. Торговым центрам и рынкам разрешено работать с 10:00 до 20:00, бары и рестораны работают только на вынос.