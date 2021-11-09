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В Турции произошло землетрясение: повреждены несколько зданий

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Конья, Вторник 09 ноября 2021 13:10
В Турции произошло землетрясение: повреждены несколько зданий Фото: в Турции произошло землетрясение (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1. Очаг подземных толчков залегал на глубине 6,82 км

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Yeni Safak.

Это землетрясение относится к сильным. Сообщения о жертвах не поступали. По данным властей, в результате землетрясения были повреждены три заброшенных здания.

Жителей призывают не паниковать.

"Пока ничего неблагоприятного не обнаружили. Мы мониторим регион. За развитием событий будут следить, общественность будет проинформирована", - отметила канцелярия губернатора Коньи.

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