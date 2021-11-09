В Турции произошло землетрясение: повреждены несколько зданий

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Yeni Safak .

Это землетрясение относится к сильным. Сообщения о жертвах не поступали. По данным властей, в результате землетрясения были повреждены три заброшенных здания.

Жителей призывают не паниковать.

"Пока ничего неблагоприятного не обнаружили. Мы мониторим регион. За развитием событий будут следить, общественность будет проинформирована", - отметила канцелярия губернатора Коньи.