Турнир Лобановского: молодежная сборная Украины минимально уступила Азербайджану

Украинская молодежная сборная по футболу уступила в первом матче турнира "Кубок Валерия Лобановского". Команда уступила сверстникам из Азербайджана со счетом 0:1.

Молодежная сборная Украины начала выступление на турнире имени Валерия Лобановского с поражения от команды Азербайджана. Единственный и победный гол в матче гости забили в первом тайме. Отличился Муса Гурбани, который в падении смог замкнуть передачу и направить мяч в ворота украинской команды.

Украинская сборная пыталась отыграться и сумела создать несколько голевых моментов. Так, Михаил Мудрик заработал штрафной и попытался пробить по воротам азербайджанцев низом, но попал в стенку. На 41-й минуте он подал на дальнюю штангу, но его коллеги не смогли завершить пас ударом по воротам.

Второй тайм прошел в равной борьбе без взятия ворот. На 78-й минуте Очередько получил травму и на носилках покинул поле. Ему на замену вышел Муравский.