Турнир Лобановского: молодежная сборная Украины минимально уступила Азербайджану
Украинская молодежная сборная по футболу уступила в первом матче турнира "Кубок Валерия Лобановского". Команда уступила сверстникам из Азербайджана со счетом 0:1.
Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.
Молодежная сборная Украины начала выступление на турнире имени Валерия Лобановского с поражения от команды Азербайджана. Единственный и победный гол в матче гости забили в первом тайме. Отличился Муса Гурбани, который в падении смог замкнуть передачу и направить мяч в ворота украинской команды.
Украинская сборная пыталась отыграться и сумела создать несколько голевых моментов. Так, Михаил Мудрик заработал штрафной и попытался пробить по воротам азербайджанцев низом, но попал в стенку. На 41-й минуте он подал на дальнюю штангу, но его коллеги не смогли завершить пас ударом по воротам.
Второй тайм прошел в равной борьбе без взятия ворот. На 78-й минуте Очередько получил травму и на носилках покинул поле. Ему на замену вышел Муравский.
Напомним, в Киеве с 26 по 28 мая проходит очередной розыгрыш мемориала Валерия Лобановского. В турнире принимают участие молодежные сборные Украины, Азербайджана и Узбекистана.
Турнир памяти Валерия Лобановского (с 2005 года Международный турнир памяти Валерия Лобановского) — основан в честь и память Валерия Лобановского после его смерти 13 мая 2002 года. Идея была инициирована руководством киевского "Динамо". Ежегодно проводится с 2003 года в Киеве.