Турчинов: офицеры, привлеченные к спецоперации по "вагнеровцам", готовы давать показания ВСК

Фото: Александр Турчинов (РБК-Украина)

Турчинов призывает защитить материалы, которые были собраны во время спецоперации украинских спецслужб

Материалы, которые были собраны во время спецоперации украинских спецслужб по выманиванию наемников "Вагнер", необходимо защитить, ведь они доказывают военные преступления высшего руководства России против военных и гражданских, совершенных на временно оккупированной территории Украины.

Об этом заявил бывший секретарь СНБО, руководитель штаба "Европейской солидарности" Александр Турчинов на пресс-конференции в "Интерфакс-Украина".

По его словам, офицеры спецслужб, задействованных в этой спецоперации, готовы дать показания временной следственной комиссии, которая должна быть создана в Верховной раде.

"Начиная с 2014 года перед нашими спецслужбами ставились очень конкретные задачи уничтожать тех, кто ведет войну против Украины; задерживать и доставлять на подконтрольную нам территорию военных преступников, показания которых являются очень важным доказательством, который доказывает непосредственное участие РФ в войне против нашей страны, а также в военных преступлениях, в частности в сбитии военных самолетов и вертолетов, и гражданского Боинга МН17", - отметил Турчинов

По его словам, в 2019 году началась масштабная операция нашей военной разведки по выявлению и доставке в Украину военных преступников.

"Наши разведчики отработали очень сложную систему, когда залегендировавшись под заказчиков военных наемников, они в течение полутора лет работали над тем, чтобы собрать военных преступников, причастных к сбитию самолетов. Фабула была достаточно проста и эффективна - они ставили квалификационные требования, это непосредственное участие в военных действиях и непосредственно боевые пуски",- добавляет Турчинов.

Он подчеркнул, что сотрудники украинских спецслужб имеют самую высокую квалификацию и не раз обыгрывали российские спецслужбы, как это было и во время этой спецоперации.

"Во время залегендированых собеседований наши разведчики выводили их на передачу информации, которая подтверждала их участие в преступлениях. Эти фигуранты рассказывали о своем участии, как они делали боевые пуски, как они добивали украинских военных. Они предоставляли все необходимые документы, которые подтверждали, что они были именно военнослужащими Российской Федерации, что они имеют награды от российского правительства за преступления против Украины", - отмечает Турчинов.

Он также сообщил, что на финальной стадии операции была подключена СБУ для легализации этих материалов согласно действующего законодательства Украины.

"24 июля группа из 33 наемников, среди которых было 28 преступников, которые непосредственно интересовали наши спецслужбы, прилетели в Минск для того, чтобы утром 25 июля улететь через территорию Украины до Стамбула. Именно в этот день происходит совещание у президента Украины, где принимают участие руководители силовых структур, а также руководители Офиса президента. Что касается последних, это уже серьезное нарушение, потому что не все они имели доступ к государственной тайне", - подчеркивает Турчинов.

Он пояснил, что это совещание была необходима, поскольку для финальной стадии спецоперации было необходимо привлечь гражданские службы, в частности, диспетчерскую и военную инфраструктуру.

"Мы должны защитить честных офицеров, которые не готовы ради конъюнктуры разменять свою офицерскую честь и свою ответственность перед страной. Единственный механизм, который сегодня возможен, чтобы поставить точки в этой истории, необходимо создание парламентской следственной комиссии, независимой от Офиса президента и силовых структур", - резюмировал Турчинов.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что задержание "вагнеровцев" в Беларуси стало результатом срыва спецоперации якобы спецслужб Украины и США.

Более 30 наемников были задержаны накануне президентских выборов в Беларуси. По данным украинской стороны, часть из них воевала на Донбассе, поэтому их должны были передать Киеву. В конце концов Минск не удовлетворил этот запрос и передал их России.