"Тупий російський терор": Зеленський відреагував на авіаудар по Добропіллю

Сьогоднішній авіаудар Росії по Добропіллю Донецької області - це просто жахливий, тупий російський терор. Жодного військового сенсу в атаках окупантів немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Зараз у Добропіллі Донецької області тривають рятувальні роботи після удару російської бомби просто по місту, по звичайному магазину, по звичайних торговельних павільйонах. Ще зараз немає точної інформації про те, скільки жертв цього удару. Станом на цей час відомо про 11 поранених і двох загиблих. Мої співчуття рідним", - розповів Зеленський.

Він зазначив, що усі служби залучені та намагатимуться врятувати якнайбільше людей.

"Це просто жахливий, тупий російський терор. Жодного військового сенсу в їхніх ударах - тільки намагання забрати якнайбільше життів. Уся теперішня Росія - у таких підлих ударах", - наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що Україна буде відповідати та працювати з партнерами заради того, щоб примусити Росію до закінчення війни.

"І нашої власної сили заради цього теж має ставати більше. Саме на цьому зараз сконцентровані", - додав глава держави.