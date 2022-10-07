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Туман та невелике потепління: прогноз погоди на сьогодні

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Україна, П'ятниця 07 жовтня 2022 07:00
Туман та невелике потепління: прогноз погоди на сьогодні Фото: 7 жовтня погода буде сухою, але з туманом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 7 жовтня, в Україні буде сухо, без опадів. Водночас у деякі регіони прийде невелике потепління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в Україні буде сухо з мінливою хмарністю. У західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Сьогодні у деяких областях трохи потепліє. Температура повітря складатиме в середньому вночі +6 +11 градусів, а вдень +15 +20 градусів.

Туман та невелике потепління: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

У столиці та Київській області сьогодні сухо, проте з мінливою хмарністю. Вітер західний до 10 м/с. Стовпчики термометрів покажуть вночі +9 +11 градусів, а вдень +17 +19.

Нагадаємо, нещодавно в Укргідрометцентрі спрогнозували погоду на жовтень.

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