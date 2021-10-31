Туман и мороз до -4: какой будет погода в последний день октября
Фото: в Украине 31 октября ожидается туман и ночные морозы до -4 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня, 31 октября в Украине сохранится туманная погода. Температура воздуха днем поднимется до +14, а ночью местами будут морозы до -4.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
На западе страны днем столбики термометра покажут +12 +15 градусов, а днем упадут до 0 +5.
В северных областях днем температура воздуха составит +10 +13, ночью +1 +4 градуса.
На востоке страны синоптики прогнозируют днем +10 +14 градусов, ночью от 0 до -4.
В южных областях днем температура воздуха поднимется до +11 +16, а ночью упадет до +3 +7.
В центре страны столбики термометра днем покажут +10 +13, ночью +1 +4.
Погода в Киеве
В столице сегодня ожидается сухая погода. Температура воздуха днем составит +11 +13, а ночью упадет до +2 +4.