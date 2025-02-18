ТЦК і травми: баскетбольна збірна України вийде на вирішальні матчі без ключових гравців

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт національної Федерації баскетболу .

Перед матчами зі Словенією (21 лютого) та Португалією (24 лютого) поза складом залишились три гравці: форвард Володимир Конєв, а також захисники – Олександр Ковляр і Олександр Липовий.

35-річного Володимира Конєва з "Дніпра" на шляху до латвійської Риги, де "синьо-жовті" проводять домашні зустрічі, зняли з поїзда та затримали співробітники ТЦК Волинської області. З'ясувалось, що баскетболіст не з'явився за викликом у строки, зазначені в повістці, що була надіслана ще 1 листопада 2024 року, та перебуває в розшуку.

Що стосується Ковляра та Липового, які виступають за кордоном, причини їхньої відсутності в складі команди – травми. Ковляр зламав палець лівої руки під час виступів за литовський "Літкабеліс". А Липовий з грецького "Колоссоса" отримав травму задньої поверхні стегна.

Збірна України в кваліфікації Євробаскета-2025

"Синьо-жовті" під керівництвом тренера Віталіяі Степановського поступилися суперникам у чотирьох відбіркових матчах поспіль. Двічі програли Ізраїлю (73:86 та 75:88), а також Словенії (73:87) та Португалії ( 77:79). Після цього наставник команди подав у відставку.

Новим тренером збірної став латвійський фахівець Айнарс Багатскіс, який вже очолював команду в 2019-2023 роках. Саме під його керівництвом українці зіграють два матчі відбору, що залишились.

Наразі Україна посідає останнє місце в групі А, але все ще зберігає шанси зіграти наступного літа на чемпіонаті Європи. Для цього потрібно вигравати два останні матчі – проти Словенії і Португалії. Крім того, сподіватись на перемогу Ізраїлю в зустрічі з Португалією.

Розклад заключним матчів України: