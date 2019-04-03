Цукерберг не гарантирует защиту от влияния на выборы в ЕП через Facebook

Фото: Марк Цукерберг (Chip Somodevilla/Getty Images)

Цукерберг подчеркнул, что Facebook уже гораздо лучше борется с вмешательством

На сегодняшний день компания Facebook гораздо лучше, чем в 2016 году, борется с вмешательством в выборы, однако не может гарантировать полную защиту в ходе выборов в Европарламент. Об этом заявил гендиректор Facebook Марк Цукерберг, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, после обвинений во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году Facebook потратил огромные ресурсы для защиты голосования в Евросоюзе 26 мая 2019. Он также подчеркнул, что с тех пор прошло много относительно чистых выборов, и Facebook практически не допускал вмешательства.

"Мы, безусловно, добились большого прогресса. Но я не думаю, что кто-то может гарантировать в мире, где есть национальные государства, которые пытаются вмешаться в выборы, мы не можем сделать ни единой вещи, чтобы сказать "хорошо, теперь мы решили эту проблему", - заявил Цукерберг.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook ужесточает борьбу с фейками перед выборами в Европарламент. В частности, компания создает новый виртуальный ситуационный центр, куда будут подключаться сотрудники соцсети из разных офисов для решения проблем с распространением фейков.

Ранее также стало известно, что Facebook начнет блокировать проявления белого национализма и сепаратизма.