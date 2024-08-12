Цього року США та Україна мають укласти угоду щодо критичних мінералів, - сенатор Грем

У 2024 році Сполучені Штати Америки та Україна мають укласти угоду щодо критичних мінералів. Йдеться про видобуток літію.

Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, про це на брифінгу в Києві заявив сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем.

"Я сподіваюся, що у 2024 році Україні буде видане запрошення приєднатися до НАТО за певних умов протягом певного часу. У 2024 році я сподіваюся, що ми досягнемо стратегічної угоди між Сполученими Штатами та Україною щодо критичних мінералів", - сказав Грем.

Він зазначив, що Україна має мінерали, необхідні для 21 століття, приблизно на трильйон доларів.

"Якщо ви вірите в електромобілі, вам потрібні батареї. Україна має велику кількість літію.Тож укладімо угоду між США, західними союзниками та Україною щодо видобутку цього літію, створюючи центри обробки в Україні, що створить робочі місця для українців і забезпечить стратегічні відносини між Сполученими Штатами та Україною", - додав сенатор.

За його словами, такі мінерали "допоможуть Заходу, а не потраплять у руки російського диктатора Володимира Путіна".

"Для американського народу: Україна може стати надзвичайно корисним союзником для нас. Вона має ресурси під землею, які можуть принести користь нашій економіці. Укладімо угоду цього року, щоб закріпити ці відносини на майбутнє", - зазначив Грем.