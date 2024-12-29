Цього разу без рекордів: як зіграли українці в НБА у передостанніх матчах року

Святослав Михайлюк з "Юти Джаз" у останніх іграх стабільно проводив на паркеті до 20 хвилин та набирав більше 10-ти очок. А в попередньому поєдинку повторив одразу два персональні рекорди. Проте, в матчі проти "Філадельфії" він залишився у запасі. Можливо, далася взнаки травма, від якої українець потерпав протягом усієї осені. Без Михайлюка "джазмени" поступились – 111:114.

Чергової поразки зазнав і "Сакраменто Кінгз" Олексія Леня. "Королі" програли "Лос-Анджелес Лейкерс", у складі якого був відсутній Леброн Джеймс – 122:132. Вітчизняний бігмен провів на майданчику 11 хвилин, набрав 3 очки (1 з 1-го з гри та 1 з 2-х штрафних) та віддав 1 передачу. Для 31-річного Леня це був 24-й матч у сезоні.

У поточному чемпіонаті "Юта" здобула 7 перемог у 30-ти матчах та йде 14-ю (з 15-ти команд) у Західній конференції. У "Сакраменто" – 13 успішних поєдинків з 32-х. Команда Леня, яка також грає в Західному дивізіоні, йде 12-тю. Обидва клуби українців наразі не проходять до плей-офф.

Останні матчі у 2024-му "українські" колективи зіграють 31 грудня на власних майданчиках. "Юта" прийматиме "Денвер", а "Сакраменто" – "Даллас".