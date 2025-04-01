Ціни впали. Скільки зараз коштує оренда квартир в Україні і де найнижчі ціни

За останні пів року вартість оренди в Україні впала у дев'яти містах, подекуди ціни знизились на 12%. При цьому здорожчання не відбулося у жодному регіоні.

РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН розповідає, де подешевшала оренда і за скільки зараз здають житло.

Де впали ціни на оренду житла

Найбільше ціни на оренду впали в Одесі, Дніпрі та Рівному - на 12%. Зараз там однокімнатні квартири здають за 8 800 гривень, 10 500 та 11 500 гривень, відповідно.

На 9% знизилась вартість оренди у Полтаві, ціни там знизились до 10 тисяч за однокімнатну квартиру. На 8% подешевшало житло у Вінниці, зараз там оренда однокімнатної квартири коштує 11 тисяч гривень.

В Івано-Франківську та Львові ціни знизились на 7%, там однокімнатні квартири здають за 13 600 та 16 700 гривень на місяць, відповідно.

В Ужгороді та Києві оренда подешевшала на 3%, однокімнатні квартири там коштують 18 200 та 17 тисяч гривень. Навіть попри здешевлення ці міста разом із Львовом є лідерами із найвищими цінами на оренду житла.

Ціни на оренду житла в Україні (скриншот сайту ЛУН)

За скільки здають квартири в інших містах

Вартість оренди житла в інших містах залишилась стабільною, традиційно ціни вищі на заході України. У Луцьку однокімнатні квартири здають за 15 тисяч гривень, у Чернівцях - за 12 500 гривень, у Тернополі та Хмельницькому - по 10 тисяч гривень.

Однокімнатну квартиру у Житомирі можна орендувати за 12 тисяч гривень, у Черкасах - 10 тисяч, у Чернігові - 8 750 гривень.

Найнижчі ціни на оренду житла у регіонах, які найближче до фронту, або часто потерпають від російських атак. Квартиру у Харкові здають за 4 тисячі гривень, у Запоріжжі - за 5 тисяч гривень, у Миколаєві - за 6 тисяч, у Кропивницькому - 6,5 тисячі гривень. Дані про Херсон, Суми та окуповані території - відсутні.

Відсоток із зарплати, який українці витрачають на оренду житла у різних містах (скриншот сайту ЛУН)