За скільки можна зняти будинок під Києвом на Новий рік: огляд та ціни

На оренду будинків у Києві та передмісті на новорічну ніч ціни зростають, часто перевищуючи звичайну вартісь. Якщо святкувати у великій компанії або просто хочете відчути атмосферу свята, варто подбати про бронювання завчасно

РБК-Україна розповідає, скільки коштує орендувати будинок на Новий рік у Києві та у передмісті.

За скільки можна зняти будинок у Києві на Новий рік

У Києві доступний VIP-будинок площею 800 кв.м, камінним залом на 30 осіб, 9 спальнями, басейном, сауною і двома більярдними. На ділянці площею 30 соток є парковка під охороною і зона для заходів. Вартість такого будинку на Новий рік становить 100 000 гривень за 2 доби. У звичайні дні оренда коштує від 25 000 до 50 000 грн за добу залежно від періоду та кількості гостей.

(скріншот сайту OLX)

Ще один варіант у Києві - будинок на території 12 соток, де розташовані основний будинок (500 кв. м) і гостьовий. Будинок розрахований на 12 гостей, його вартість у будні дні - 40 000 гривень (до 10 осіб), у вихідні - 50 000 гривень, з доплатою 5000 гривень за кожного додаткового гостя.

(скріншот сайту OLX)

На лівому березі Києва пропонується будинок площею 200 кв.м за 5 хвилин від метро. На першому поверсі розташовані камінний зал, кухня-студія та їдальня на 15 осіб. Вартість оренди на Новий рік становить 28 000 гривень за 2 доби, в інші дні - від 5000 до 6000 гривень за ніч.

(скріншот сайту OLX)

Скільки коштує оренда в передмісті

У селі Мила, не далеко від Києва, доступний будинок площею 500 кв. м з великою камінною залою, п'ятьма спальнями та окремою спа-зоною з лазнею, басейном і зоною барбекю. На вулиці обладнано відкритий басейн і дитячий майданчик. Будинок розрахований на 16 спальних місць, а ціна варіюється від 15 000 гривень у будні до 20 000 гривень у вихідні.

(скріншот сайту OLX)

У Горобовичах, за 15 км від Києва, здається VIP-садиба на гектарі землі з виходом до озера. На площі 800 кв.м є СПА-зона з басейном і сауною, кінотеатр, спортзал і більярдна. Оренда коштує від 30 000 гривень за добу в будні дні і до 60 000 гривень у вихідні.

(скріншот сайту OLX)